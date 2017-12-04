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Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце

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Террористом считается мужчина тунисского происхождения.

Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце. По данным главы антитеррористического ведомства Жан-Франсуа Рикара,  злоумышленник ранее не был известен контрразведке.

Этот человек не был известен контрразведке

Жан-Франсуа Рикар, глава антитеррористического ведомства Франции

Чиновник напомнил, что при захвате преступник был ранен. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что мужчина прибыл в Лампедузу 20 сентября, а во Францию - в октябре. При себе у террориста нашли документы, которые он получил в Италии.

Эксперты подтвердили тунисское происхождение преступника. Однако его фамилия не называется. Прокурор осудил ряд СМИ, которые разместили в свободном доступе фотокопии документов подозреваемого. По словам Рикара, ведется расследование.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы после нападения с ножом в центре города.

Видео: YouTube / ICI MONTRÉAL


 

Теги: жан-франсуа рикар, ницца
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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