Кристиан Эстрози назвал произошедшее террористическим актом.

В Ницце вооруженный ножом неизвестный напал на людей. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала BFMTV. В СМИ уточнили со ссылкой на правоохранительные органы, что на данный момент известно о трех погибших и нескольких раненых. В СМИ стала появляться инфрмация о том, что одна из жертв (женщина) была обезглавлена.

Известно, что преступление совершено около 9 часов утра по местному времени (около 11 часов по московскому времени) около церкви Нотр-Дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего. Он выразил благодарность полиции за оперативное вмешательство. Позже чиновник назвал трагедию террористическим актом. Глава МВД города Жеральд Дарманен отметил, что его ведомство создает кризисный штаб из-за произошедшего.

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Видео: Twitter/Ivan Blanco, Grégory Leclerc