В преступления подозревается выходец из Туниса.

В Италии арестовали сообщника организатора теракта в Ницце в 2016 году. Об этом рассказали журналисты местного издания Corriere della Sera. По информации от СМИ, на юге Апеннин в окрестностях Казарета пойман сообщник террориста. В преступлении подозревается выходец из Туниса по имени Мохамед Лахуайедж Бухлель. Мужчина мог совершить наезд на толпу людей в грузовике. Его снабдил оружием 28-летний албанец по имени Эндри Элеци.

Известно, что ордер на арест подозреваемого выдан европейскими властями в результате обмена информацией между французскими и итальянскими властями и следственными ведомствами.

Напомним, что теракт в Ницце произошел 14 июля 2016 года. Тогда транспортное средство на полном ходу столкнулось с толпой, гулявшей по Английской набережной. В тот момент на улице находились тысячи людей. Они расходились по домам после салюта в честь Национального праздника. Жертвами террористов стали 86 человек, еще 434 пострадали. В числе погибших оказались две гражданки России : Виктория Савченко и Алина Богданова. Правоохранительные органы смогли ликвидировать боевика на месте событий. Ответственность за случившееся через несколько дней на себя взяла ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце.

Фото: Pixabay.com