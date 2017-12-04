Мужчина контактировал с террористом за день до трагедии.

Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFM со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Подозреваемый был пойман вечером 29 октября. Представители закона полагают, что мужчина за день до нападения контактировал с преступником, атаковавшим прихожан в соборе Нотр-Дам. О личности подозреваемого данных нет.

Напомним, что 29 октября в Ницце произошел теракт. Уроженец Туниса убил троих человек. Жертвами злоумышленника стали две женщины и мужчина-священник. Полиция задержала нападавшего. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. К расследованию трагедии подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура.

Спустя два часа еще один преступник угрожал ножом полицейскому во французском городе Авиньон. Мужчину застрелили при попытке атаки на патруль. В городе Джидда в Саудовской Аравии местный житель с ножом напал на охранника французского консульства. Мужчину задержали на месте.

Президент Бразилии назвал теракт в Ницце проявлением христианофобии.

Фото: BFM