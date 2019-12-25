Жаир Болсонару призвал к противодействию подобным зверствам.

Президент Бразилии назвал теракт в Ницце проявлением христианофобии. Об этом политик заявил в четверг в рамках еженедельного обращения. Трансляция заявления велась на Facebook. Жаир Болсонару осудил атаку вооруженного человека на прихожан собора Нотр-Дам во Франции.

В своей речи в ООН в этом году я говорил о христианофобии. Именно это произошло сегодня...Мы говорим о христианофобии - это она и есть...100 тысяч человек во всем мире ежегодно погибают из-за своей веры. В том числе в коммунистических странах Жаир Болсонару, президент Бразилии

Глава государства уточнил, что одной из жертв теракта стала 44-летняя бразильянка, проживающая в Ницце. Политик призвал к борьбе с проявления подобного рода религиозных зверств. По словам Болсонару, подобные случаи не являются единичными.

Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце.

Фото: Pixabay.com