Жаир Болсонару поблагодарил рабочих, которые не ушли на самоизоляцию.

Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости. Об этом Жаир Болсонару заявил во время общения с сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу. Словам спикера привели местные журналисты с портала G1. Политик поблагодарил рабочих, которые решили не оставаться дома и "не поддаваться этой глупости". Глава государства считает, что самоизоляция - эта мера для слабых людей, а экономикой следует заниматься сейчас, а не позже.

Вы не поддались этой глупости - "оставайся дома, а экономикой займемся позже" - это для слабых Жаир Болсонару, президент Бразилии

Болсонару добавил, что коронавирус - реален, но с ним миру нужно было столкнуться для того, чтобы начать бороться, а не прятаться. Политик сам перенес заражение, а после - не один раз критиковал меры, ограничивающие торговлю и услуги в карантинных условиях из-за COVID-19.

Президент Бразилии выступил в защиту военной диктатуры.