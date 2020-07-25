Президент Бразилии излечился от коронавируса

О своём заражении он сообщил 7 июля после обнаружения первых симптомов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару излечился от коронавируса. Его тест показал отрицательный результат. Об этом написал на своей странице в Twitter. Отметим, что ранее Болсонару отрицал опасность COVID-19.

Результат теста ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Жаир Болсонару, президент Бразилии

О своём заражении он сообщил 7 июля после обнаружения первых симптомов.

Ранее Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса.

Видео: YT / Jair Bolsonaro