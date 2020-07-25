Президент Бразилии излечился от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару излечился от коронавируса. Его тест показал отрицательный результат. Об этом написал на своей странице в Twitter. Отметим, что ранее Болсонару отрицал опасность COVID-19.
Результат теста ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Жаир Болсонару, президент Бразилии
О своём заражении он сообщил 7 июля после обнаружения первых симптомов.
Ранее Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса.
Видео: YT / Jair Bolsonaro
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