Бразилия обогнала США по количеству жертв за сутки от COVID-19.

Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса. Об этом заявили представители Университета Джонса Хопкинса. Они разместили собственную статистику по количеству инфицированных в данной стране. Эксперты уверены, что Бразилия стала лидером по приросту погибших от COVID-19.

Напомним, что согласно последним данным в Бразилии за последние сутки от коронавируса скончались 807 человек. В США за аналогичный период времени погибло 602 человека. В общей сложности на территории Бразилии во время эпидемии COVID-19 умерло 23,4 тысячи человек. Сейчас южноамериканская республика занимает вторую строчку рейтинга по числу заражений (374,8 тысяч человек).

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