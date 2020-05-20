Латинская Америка повторяет трагическую статистику Европы и США.

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса. По данным издания Spiegel, COVID-19 начинает захватывать территорию Латинской Америки. В отдельных регионах эпидемиологическую ситуацию можно сравнить с пиковой в США и Европе.

Журналисты заявили, что положение в столице Перу Лиме можно сопоставить с худшим месяцем эпидемии во французском Париже. Показатель смертности от коронавируса в бразильском Манаусе напоминает тот, который регистрировался в Лондоне и Мадриде. Портовой город Гуаякиль в Эквадоре движется к тому, чтобы стать "вторым Нью-Йорком", но с пятикратным ростом числа погибших от заражения.

Spiegel напоминает, что из-за большого количества жертв коронавируса власти Бразилии начинают хоронить погибших в братских могилах. Местные жители складываются друг на друга в гробах. Согласно медицинским данным, на территории государства от эпидемии могут скончаться до 100 тысяч человек. На данный момент Бразилия не ввела жесткие карантинные меры. Страна входит в топ-три стран, в которых зафиксировано наибольшее случаев инфицирования. В этом антирейтинге Бразилия уступает только США и России.

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Видео: Youtube/VICE News