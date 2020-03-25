В ВОЗ полагают, что им может стать США.

Назван новый возможный эпицентр коронавируса. Об этом сообщили журналисты в издании South China Morning Post со ссылкой на представителя ВОЗ. Маргарет Харрис заявила, что в эпицентре распространения инфекции могут оказаться США.

Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально прокомментировала эксперт

Специалист отметила, что в Америке наблюдается быстрый рост числа заболеваний. По последним данным в стране зарегистрировано 54893 случая заражения коронавирусом. Из них 783 человека скончались, а еще 348 пациентов вылечились. По миру пандемия унесла жизни более 18,8 тысяч человек. В общей сложности ВОЗ зафиксировало наличие коронавируса у более чем 421 тысячи человек. Около 107,7 тысяч пациентов излечились.

Дональд Трамп назвал санитарные ограничения США вредными.

Видео: YouTube/Yahoo Finance