Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача

Так организаторы акции отдали дань уважения медикам, которые борются с коронавирусом.

Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача. Так организаторы акции отдали дань уважения медикам со всего мира, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал Globo.

"Это послание надежды в непростой период мировой пандемии", - заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

Новый вид статуя приобрела благодаря подсветке. Помимо халата на Христе появилось слово "спасибо" на нескольких языках, в том числе на русском, английском, итальянском, китайском и немецком. Кроме того, статую "разукрасили" в цвета национальных флагов стран, которые больше всего пострадали от инфекции. Это США, Испания, Италия, Китай и сама Бразилия.

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Фото: Twitter / ABC News

Видео: YouTube / The Straits Times