Масяня обратилась к россиянам из-за коронавируса

Любимица Рунета посмеялась над теми, кто только сейчас осознал важность профессии врача.

Петербургский художник Олег Куваев представил новую серию мультфильма с Масяней. Спецвыпуск, посвященный коронавирусу, появился в сети.

В очередной серии любимица Рунета иронизирует над теми, кто не соблюдает рекомендации врачей во время разгара пандемии. Персонаж посмеялся, что труд врачей начали ценить только сейчас. В своей неподражаемой манере Масяня отметила, что медики и ранее трудились во благо граждан, однако общество не замечало этого и ценило голливудских звезд, футболистов и "толстых морд на нефтяной трубе".

"Вам было пофиг. И вот вдруг вирус наехал и вспомнили - когда приперло", - злорадствует персонаж.

Далее Масяня забирается на свой привычный броневичок и рассказывает всем нам, как правильно поступить. Она советует дать "бонусы, премиальные, хрениальные, все, что угодно" врачам и выражает благодарность всем медикам. "Чё б мы без вас делали – ваще непонятно", - заключает Масяня.

Стоит отметить, что таким образом Олег Куваев поучаствовал в марафоне #минусвирус.

Ранее мы писали, что киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом.

Фото: скриншот из нового выпуска "Масяни"