Масяня обратилась к россиянам из-за коронавируса

Петербургский художник Олег Куваев представил новую серию мультфильма с Масяней. Спецвыпуск, посвященный коронавирусу, появился в сети.
В очередной серии любимица Рунета иронизирует над теми, кто не соблюдает рекомендации врачей во время разгара пандемии. Персонаж посмеялся, что труд врачей начали ценить только сейчас. В своей неподражаемой манере Масяня отметила, что медики и ранее трудились во благо граждан, однако общество не замечало этого и ценило голливудских звезд, футболистов и "толстых морд на нефтяной трубе".
"Вам было пофиг. И вот вдруг вирус наехал и вспомнили - когда приперло", - злорадствует персонаж.
Далее Масяня забирается на свой привычный броневичок и рассказывает всем нам, как правильно поступить. Она советует дать "бонусы, премиальные, хрениальные, все, что угодно" врачам и выражает благодарность всем медикам. "Чё б мы без вас делали – ваще непонятно", - заключает Масяня.
Стоит отметить, что таким образом Олег Куваев поучаствовал в марафоне #минусвирус.
Ранее мы писали, что киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом.
Фото: скриншот из нового выпуска "Масяни"
Обсуждение ( 0 )
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
Обожаю Масяню! Молодец, Олег! Может хоть так до пофигистов дойдёт, что это не компьютерная игра, а реальность, которая касается всех и каждого!!!
Нафиг нужна реклама МАСЯНИ, если нельзя этого увидеть!!! ВСЕМ - ЗДОРОВЬЯ!!!
Да уж....