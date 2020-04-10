Киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом

Соответствующее заявление лежит в Арбитражном суде.

Киностудию продюсера Максима Фадеева и певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (она же Глюкоза) "Глюкоза Продакшн", позже "Студия А", признали банкротом. Соответствующее заявление лежит в Арбитражном суде, пишет Telegram-канал Mash.

Параллельно с этим Фадеев потребовал в суде от Глюкозы и ее мужа Александра Чистякова 26 млн рублей долга. Несмотря на популярность артистки, студия в последние годы приносила только убытки. В частности, она занималась съемками клипов певицы. Из-под пера разработчиков также вышел мультфильм "Савва. Сердце воина", который провалился в прокате.

Официального комментария о банкротстве студии пока не поступало. В беседе с Nation News представитель Фадеева заявил, что впервые слышит об этом.

Ранее мы писали, что на четвертой неделе карантина Глюкоза засвистела.

Видео: YouTube / MALFA