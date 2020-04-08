На четвертой неделе карантина Глюкоза засвистела

Ей в унисон начал подпевать пес Муфтик.

Певица Глюкоза в своем Instagram показала, как развлекается в период карантина. Артистка решила посвистеть. Ей в унисон подпевал пес Муфтик.

"Шла четвертая неделя карантина! […] Хочу поддержать вас с Муфтиком. Правда говорят, что свитстеть дома нельзя - денег не будет... Но так как это уже случилось, то нам нечего терять. Ловите наш легкий гон, может сможете отгадать мою песню в нашем свисте! " – написала Глюкоза на своей странице.

Артистка заявила, что старается не унывать и смотреть позитивно на все происходящее. При этом ситуация для нее перестала быть "веселой", а "мемы уже не смешат".

По словам певицы, индустрия артистов сегодня "накрылась медным тазом", да и многим сейчас не до песен. Она призналась, что очень скучает по любимым концертам, гастролям, съемкам и зрителям.

Ранее мы писали, что Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени.

Видео: Instagram / glukozamusic