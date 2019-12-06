Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер собирается представить публике совершенно новый проект, хотя стиль будет напоминать Наталью Ионову-Чистякову.

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице. Об этом сообщил портал "Актуальные новости".

Продюсер собирается представить публике совершенно новый проект, хотя стиль будет напоминать Наталью Ионову-Чистякову. Также Фадеев рассказал, что хочет возродить группу "Серебро", которая будет представлять нечто большее, чем "поющие трусы".

Наталья Ионова-Чистякова данную информацию никак не комментирует.

Глюкоза (название также стилизуется как Глюк"oZa, настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) – российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003. Её дебютный альбом "Глюк"oZa Nostra" стал международным хитом, а синглы "Невеста" и "Ненавижу" возглавили хит-парады России и Украины.

Ранее Фадеев высказался о роспуске лейбла MALFA.

Видео: Instagram/ fadeevmaxim