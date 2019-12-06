"Болото, в котором квакали жабы": Фадеев объяснил, почему распустил артистов

Продюсер заявил, что ни о чем не жалеет.

Максим Фадеев объяснил, почему распустил продюсерский центр MALFA. Он признался, что зарабатывал в лейбле хорошие деньги – более миллиарда рублей в год. Однако, несмотря на это, он не испытывает сожаления по поводу роспуска артистов.

В интервью на канале НТВ Фадеев заявил, что это было одним из лучших решений в его жизни, так как он не замечал профессионального развития у певцов. Музыкант назвал центр "устоявшимся болотом, в котором квакали жабы". Он заявил, что как всякое русло, оно тоже может подсохнуть.

В настоящий момент Фадеев занимается новыми творческими проектами и реструктуризирует свою компанию. В январе продюсер заявил о возвращении группы "Серебро" на сцену. Он отметил, что это будет совсем другая история, и старый материал исполняться не будет. "Потому что прошлое должно оставаться в прошлом", - уточнил он.

Фото: Instagram / fadeevmaxim