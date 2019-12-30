Фадеев заявил о возвращении группы "Серебро" на сцену

"Группе быть...однако в каком виде не скажу", - отметил продюсер.

Максим Фадеев пообещал, что группа "Серебро" вернется на сцену. Когда именно это произойдет, и в каком виде, продюсер говорить не стал. Видеообращение к поклонникам опубликовано в Instagram Фадеева.

"Группе быть...однако в каком виде не скажу", - отметил продюсер.

Говоря о возвращении группы, продюсер заявил, что это будет совсем другая история. Также он пообещал, что новая музыка будет на высоте. При этом Фадеев добавил, что старый материал исполняться не будет. "Потому что прошлое должно оставаться в прошлом", - уточнил он.

Группа "Серебро" образовалась в 2006 году. В ноябре 2018 года Максим Фадеев решил полностью обновить состав коллектива. Новыми солистками группы стали дочь композитора Игоря Корнилова Елизавета, выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и бывшая спортсменка Ирина Титова.

Ранее Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла.

Видео: Instagram / fadeevmaxim