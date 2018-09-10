Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла

Под лейблом Фадеева начнет выступать бойз-бэнд INKI.

Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA. Новыми артистами лейбла стали ребята из бойз-бэнда INKI. Отрывок клипа молодых певцов Фадеев опубликовал в своем Instagram.

"Ну вот, первый шаг после обнуления. MALFA начинает свой новый путь!" - написал продюссер

Он отметил, что формат вдохновлены азиатскими поп-группами, при этом новоиспеченные артисты лейбла являются самостоятельными и талантливыми.

В комментариях под публикацией мнения людей относительного нового проекта разделились. Одни посчитали, что бойз-бэнд лишь копирует известных корейских исполнителей, а другие порадовались, что в России будет свой аналог k-pop.

Напомним, что ранее Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами лейбла. Он отдал права на все песни музыкантам и объявил о полной реструктуризации лейбла для создания эксклюзивного контента.



Видео: Instagram/ fadeevmaxim