Фадеев пожаловался на жизнь в аду

Он признался, что последние пять лет к нему относились как к еде.

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram новый откровенный пост, в котором заявил, что последние пять лет он жил в настоящем аду.

По словам Фадеева, еще полгода назад он думал, что это нормально, когда тебя обесценивают и не считаются с твоим мнением. Продюсер признался, что "детки" относились к нему как к еде и трамплину.

Фадеев рассказал, что у его бывших коллег по лейблу MALFA было только потребительское отношение и любовь к нему "как у проституток", только товаром была музыка.

"Написал хорошую песню - ты для них "Бог", написал не удачную - ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу.. истерики сразу: "Ты меня предал" и т.д." – признался продюсер (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Когда лейбл MALFA распался, композитор стал просыпаться по утрам без страха посмотреть в телефон и увидеть там очередную претензию, "нытье" или какую-нибудь "мерзость".

"Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!" – заключил продюсер.

Ранее Фадеев представил публике нового артиста лейбла.

Фото: Instagram / fadeevmaxim