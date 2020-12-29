Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев подаст в суд на диетолога

Диетолог в своем ролике заявил, что Фадеев обращался к пластическим хирургам, чтобы убрать излишки кожи с рук и живота после похудения.

Продюсер и композитор Максим Фадеев в Instagram потребовал извинений от диетолога Алексея Ковалькова из-за видеоролика, в котором медик сделал разбор диеты музыканта.

Диетолог в своем ролике заявил, что Фадеев обращался к пластическим хирургам, чтобы убрать излишки кожи с рук и живота после похудения. Также Ковальков утверждает, что диета Фадеева может быть опасна для здоровья, так как музыкант похудел очень сильно за короткий срок. Такая диета, по словам диетолога, может привести к выпадению волос, опусканию почек и тромбоэмболии легочной артерии.

Продюсер Максим Фадеев обвинил Ковалькова в многократном нарушении врачебной этики, а также отметил, что диетолог "наговорил себе на приличный срок". Композитор ждет извинений, по пока что доктор никак не комментировал заявление Фадеева.

В прошлом году Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым.

Видео: Instagram/@ fadeevmaxim