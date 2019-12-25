Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым

Продюсера возмутило, что Крутой решил быть главным.

Старый скандал вокруг Крутого, Агаларова и Фадеева разгорелся с новой силой. После выхода резонансного интервью Игоря Крутого в YouTube-шоу "Алена, блин!" первым высказался певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Он назвал обвинения Крутого необоснованными и потребовал от него публичных извинений.

В стороне не остался и другой участник конфликта 5-летней давности, музыкальный продюсер Максим Фадеев. В беседе с Super.ru он озвучил свою версию случившегося.

По словам Фадеева, 5 лет назад он вместе с Виктором Дробышем и Игорем Матвиенко решили учредить музыкальную премию "Виктория". Чуть позже к работе присоединился Игорь Крутой, который сразу взял на себя обязанности "главного", хотя предполагалась работа на равных. Вскоре стало известно, что решение о создании премии принял именно Крутой.

"Да, подтверждаю, я после этого сказал – кто он такой? Решала, пахан? Почему он постоянно говорит, что мы должны делать? Я встал и ушел, и за мной ушло очень много людей", - заявил Фадеев, добавив, что ему кажется странным, что Игорь Крутой не упомянул этот момент в своем интервью.

Во время беседы с ведущей шоу Аленой Жигаловой Игорь Крутой заявил, что Агаларов и Фадеев пошли против него при создании в России единой музыкальной премии. По словам композитора, они не хотели, чтобы Крутой был лидером проекта. Фадеев сказал про него: "А он что, пахан?", а Агаларов и вовсе оболгал его.

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Фото: Instagram / fadeevmaxim