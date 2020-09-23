Захарова стала автором текста новой песни Успенской

Композиция посвящена сложным отношениям артистки с дочерью Татьяной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала автором очередной песни. В этот раз она написала текст для Любови Успенской. Новую работу под названием "Я слишком тебя любила" дипломат представила на своей странице в Facebook.

Композиция посвящена сложным отношениям артистки с дочерью Татьяной. В беседе с ТАСС Захарова призналась, что узнала о проблеме Успенской от своей матери, которую эта ситуация тронула до глубины души.

"8 марта, когда мы с Любой поздравляли друг друга с праздником, я их соединила по телефону, и они проговорили час. Обе были в слезах", - заявила Захарова.

После этого разговора она написала текст песни. Музыка принадлежит продюсеру Брендону Стоун.

Стоит отметить, что Мария Захарова не первый раз становится автором песни. Композиции на стихи дипломата исполняли Зара, Наргиз, Валерия, Максим Фадеев и Александр Коган.

Ранее мы писали, что Загитова считает, что справляется с ролью ведущей на Первом канале.

Видео: YouTube / Various Artists - Topic