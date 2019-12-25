Загитова считает, что справляется с ролью ведущей на Первом канале

Фигуристка поблагодарила за доверие продюсера шоу Илью Авербуха.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как она справляется с ролью ведущей шоу "Ледниковый период" на Первом канале. 18-летняя спортсменка призналась, что ей нравится эта работа, и поблагодарила за доверие продюсера шоу Илью Авербуха. Об этом пишет ТАСС.

"Это интересный новый опыт для меня. Это большая честь, что меня позвали работать ведущей. Мне кажется, я справляюсь", - заявила Загитова.

Стоит отметить, что Алина снялась со всех соревнований по фигурному катанию в этом сезоне, чтобы больше времени уделять карьере телеведущей. Вместе с ней шоу "Ледниковый период" будет вести прославленный фигурист Алексей Ягудин. Первый выпуск выйдет в эфир Первого канала в субботу, 3 октября.

Фото: Instagram / teamzagitova