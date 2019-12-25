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"Ледниковый период" с Загитовой выйдет 3 октября
Сегодня, 14:07
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Alena_Zinovieva

"Ледниковый период" с Загитовой выйдет 3 октября

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Олимпийская чемпионка вместе с Алексеем Ягудиным будет вести программу.

Стало известно, когда состоится премьера очередного сезона шоу "Ледниковый период". Первый выпуск программы покажут в эфире Первого канала 3 октября.

Ведущими этого сезона станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин. В этот раз зрители увидят на льду Ольгу Бузову, Региону Тодоренко, Влада Топалова, Надежду Михалкову, Ирину Пегову, Ольгу Кузьмину и других знаменитостей.

В первом выпуске кресла жюри займут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Сергей Лазарев.

Ранее мы писали, что Елена Ваенга не смогла спеть вживую на шоу "Голос 60+".

Фото: Instagram / teamzagitova

Теги: алина загитова, ледниковый период, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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