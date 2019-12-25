"Ледниковый период" с Загитовой выйдет 3 октября

Стало известно, когда состоится премьера очередного сезона шоу "Ледниковый период". Первый выпуск программы покажут в эфире Первого канала 3 октября.
Ведущими этого сезона станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин. В этот раз зрители увидят на льду Ольгу Бузову, Региону Тодоренко, Влада Топалова, Надежду Михалкову, Ирину Пегову, Ольгу Кузьмину и других знаменитостей.
В первом выпуске кресла жюри займут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Алексей Мишин и Сергей Лазарев.
Ранее мы писали, что Елена Ваенга не смогла спеть вживую на шоу "Голос 60+".
Фото: Instagram / teamzagitova
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