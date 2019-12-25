Елена Ваенга не смогла спеть вживую на шоу "Голос 60+"

Певица начала петь раньше, чем нужно, а потом вообще забыла текст песни.

Российская певица Елена Ваенга, которая стала одним из наставников в шоу "Голос 60+" на Первом канале, пожаловалась на череду неловких ситуаций. Первый же выход передачи не порадовал артистку. Она заявила, что телевизор прибавил ей 20 лет и десять килограммов.

Накануне в рамках слепого прослушивания Ваенга и вовсе опозорилась. Певица отважилась выйти на сцену и спеть с 67-летним Стефано Войсом песню "Ты хочешь стать американцем" (Tu vuo fa l"americano). Артистка призналась, что очень волнуется, и после этого с ней произошел первый конфуз. Она начала петь раньше, чем нужно. Затем знаменитость забыла слова припева, пропустив кусок песни, и просто улыбалась. Свой промах она прокомментировала тем, что пела только то, что помнила.

Когда Стефано Войс ушел со сцены, Ваенга призналась, что ей было страшно выступать, а ее итальянский оставляет желать лучшего. Затем певица показала, как у нее трясутся руки, и назвала свое состояние "кошмарным".

Ранее мы писали, что Ваенга заявила о личной обиде на Лободу из-за ее эпатажных клипов.

Фото: ВКонтакте / Елена Ваенга