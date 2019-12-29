Ваенга заявила о личной обиде на Лободу из-за ее эпатажных клипов

Клип "Boom Boom" Лободы и рэпера Фараона певица назвала "днищем".

Елена Ваенга раскритиковала Светлану Лободу за ее эпатажные клипы. Певица назвала творчество коллеги оскорбительным и пообещала сказать ей об этом лично. Такое заявление артистка сделала в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Отвечая на вопрос о современной музыке, Ваенга отметила, что в любом жанре и в любую эпоху были качественные и некачественные примеры. Однако она уверена, что ситуация, в которой нецензурная лексика выходит в мейнстрим, а культурный андеграунд возглавляет федеральные чарты, не является нормальной. Певица заявила, что не хочет "тыкать пальцем" в конкретного исполнителя, но в ответ на введение цензуры, она запретила бы такие клипы, как "Boom Boom" Светланы Лободы и рэпера Фараона.

"Это перебор. Этот клип задел меня всем. Это уже днище. Хуже для меня уже не может быть", - поделилась со своим мнением Ваенга.

Артистка заявила о личной обиде на Лободу. Она напомнила коллеге, что та воспитывает двух дочерей, и призвала ее показывать подобные творения собственным детям и у себя дома.

Клип Лободы и Фараона "Boom Boom" вышел 31 июля. С момента публикации он набрал в два раза больше дизлайков, чем отметок "Нравится". Продюсером клипа выступил шоумен Александр Гудков. В ролике снялись Ксения Собчак, Лолита, Екатерина Варнава, Мария Миногарова и другие знаменитости. В видео с пометкой 18+ перед жюри танцуют разные девушки, которым ставят оценки.

Фото: ВКонтакте / Елена Ваенга