Новый клип Лободы и Pharaoh задизлайкали на YouTube

Пользователи неоднозначно отнеслись к клипу. Очень многим он не понравился, несмотря на множество отсылок к проблемам, которые сейчас витают в воздухе.

Клип украинской певицы Светланы Лободы и российского рэпера Pharaoh менее, чем за 12 часов набрал больше дизлайков, чем лайков на YouTube. В ролике на песню Boom Boom снялись Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Мария Миногарова, Ксения Собчак, блогеры Карина Кросс, Ида Галич, Верона, Юлия Коваль и другие.

В видео с пометкой 18+ перед жюри танцуют разные девушки, которым ставят оценки. А уменьшенный рэпер Pharaoh поет о сексе рядом с гигантской любительницей БДСМ. В конце женщины и мужчины меняются местами. Продюсером клипа выступил шоумен Александр Гудков.

Пользователи неоднозначно отнеслись к клипу. Очень многим он не понравился, несмотря на множество отсылок к проблемам, которые сейчас витают в воздухе. Также многие фанаты Pharaon расстроились, что он решился принять участие в этом клипе.

Видео: YouTube/ LOBODA