В Каире состоялась церемония перевозки мумий 22 фараонов

Переезд стал необходим из-за недостатка свободного места в музее.

В Каире прошла торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов. Об этом сообщает "РИА Новости". Забальзамированные тела царей Египта торжественно отправились из здания Египетского национального музея в Национальный музей египетской цивилизации.

Кортежу предстоит проехать пять километров вдоль Нила.

"Золотой парад фараонов", как прозвали мероприятие организаторы, представляет собой длинную процессию из саркофагов, которые украшены под древние ладьи. Во главе кортежа находятся люди в нарядах древних египетских всадников.

Как отметило руководство музея, среди мумий есть такие правители Египта, как фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I, а также египетская царица Хатшепсут.

По словам министра по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани, мумии будут чествовать как глав государств, а их переезд стал необходимостью из-за недостатка свободного места в Национальном музее.

В торжественной церемонии принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Видео: Youtube/Newzee