Российский президент выразил слова поддержки пострадавшим в трагедии в провинции Сохаг.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной аварией в Египте. Политик направил слова поддержки в адрес лидеру страны Абдель Фаттаху ас-Сиси. Телеграмма по поводу инцидента, произошедшего в провинции Сохаг опубликована на официальном сайте Кремля.

Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в результате столкновения двух составов в городе Тахта жертвами стали 32 человека. По последней информации пострадавшими считаются 165 человек. Сейчас прокуратура Египта занимается расследованием причин и обстоятельств трагедии. В провинцию Сохаг по приказу ас-Сиси направилась правительственная делегация под управлением премьер-министра. Ранее местные железные дороги уточнили, что пассажирский поезд столкнулся с следовавшим за ним составом. Поезд затормозил из-за того, что "кто-то дернул в нем стоп-краны". В регионе ведутся работы по восстановлению движения на пострадавшем участке.

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Фото: Kremlin.ru