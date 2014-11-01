В Каире три человека погибли при обрушении жилого здания

Еще 23 местных жителя считаются пострадавшими.

СМИ: в Египте обрушилось многоэтажное здание. Об этом сообщили местные журналисты из издания Al-Ahram. На данный момент СМИ известно о трех погибших и 23 пострадавших. По данным источника, инцидент зафиксирован в одном из районов Каира в ночь на 27 марта. Все пострадавшие госпитализированы с места обрушения. В настоящее время экстренные ведомства ведут работу по поиску и спасению жильцов. Причины произошедшего будут устанавливаться.

В Египте умерла застрявшая из-за локдауна российская туристка.

Фото: gate.ahram.org.eg

