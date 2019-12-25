Россиянка не смогла вернуться домой из-за закрытых границ.

В Египте умерла застрявшая из-за локдауна российская туристка. Об этом сообщили журналисты информационного портала "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на брата россиянки Павла Коршунова. Мужчина рассказал, что речь идет о Юлии Коршуновой.

Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. К сожалению, я побегал тут по инстанциям и ничего не набегал. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги Павел Коршунов, брат Юлии

Напомним, что 41-летняя гражданка РФ Юлия Коршунова вместе с женихом Джейсоном отправилась в Египет 20 декабря. Пара должна была вернуться в страну в середине января, но из-за пандемии границу закрыли. Туристам пришлось остаться в Хургаде. В какой-то момент с россиянкой случился инсульт. В местной больнице у пострадавшей нашли опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Затем пациентка впала в кому. Тогда Павел вылетел в Египет, чтобы транспортировать родственницу на лечение в Россию.

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