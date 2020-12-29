Находки датированы тремя тысячами лет.

Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага. Об этом сообщили журналисты информационного агентства Reuters. По данным СМИ, находки сделаны в некрополе Саккара, расположенном в южном направлении от Каира. Предметам ориентировочно более трех тысяч лет.

Все эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства Захи Хавасс, руководитель миссии

Эксперты также обнаружили погребальный храм царицы Нейт. Он расположен около пирамиды ее мужа фараона Тети, который правил Египтом почти 4200 лет назад. Среди важных для ученых находок значатся древние настольные игры, маски и старинные статуэтки. Все предметы исследователи отнесли к периоду Нового Царства.

Напомним, что ранее на данном участке специалистам уже удавалось находить саркофаги и объекты, относящиеся к Позднему периоду Древнего Египта, а также эпохи Птолемеев.

Саркофаг с захороненной 2700 лет назад мумией вскрыли в Египте.

Фото: Facebook/khaled_desouki