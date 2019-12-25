Саркофаг с захороненной 2700 лет назад мумией вскрыли в Египте

Всего было найдено 59 саркофагов.

Египетские археологи обнаружили в комплексе Саккара под Каиром 59 саркофагов с мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Об этом на пресс-конференции заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

Археологи нашли колодцы для захоронения на глубине от 10 до 12 метров. Саркофаги там были установлены один поверх другого. Саркофаги находили поэтапно во время раскопок, которые начались в августе 2019 года. На данный момент раскопки продолжаются.

По предварительной оценке, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати.

В ходе презентации археологи открыли один из саркофагов и показали мумию в нем.

Ранее в Египте нашли нетронутые подземные могилы.

Фото: Facebook /Ministry of Tourism and Antiquities