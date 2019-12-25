В Египте нашли нетронутые подземные могилы

Археологи обнаружили в Саккаре деревянные гробы в шахте.

В Египте нашли таинственные подземные могилы. Об этом сообщили ученые из Science Alert. По данным исследователей, в древнем некрополе Саккара находится тайник, в котором содержится не менее 13 деревянных гробов. Приблизительный возраст находки - 2500 лет.

Могила найдена в погребальной шахте на глубине 11 метров. Гробы хорошо запечатаны и хорошо сохранились. Некоторые изделия сохранили остатки краски, нанесенной на дерево. Археологи также заявили о трех запечатанных нишах шахте. Там также могут находится могилы.

Напомним, что Саккара служила некрополем Мемфиса, столицы древнего Египта. Местные жители хоронили в ней умерших на протяжении трех тысяч лет. В список погребленных попадали представители рабочего класса и высокопоставленные чиновники. Большинство из могил разграблены.

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