Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

Артисты подвели черту сообщениям о конфликте на премии "Муз-ТВ".

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте. Ранее стало известно, что после победы Светланы Лободы в номинации "лучшая певица" Сергей Лазарев грубо поинтересовался у нее, действительно ли она считает себя "самой крутой".

Как отметил сам Лазарев, двум музыкантам удалось найти общий язык. Непосредственно Светлана Лобода отметила, что обиды нужно оставлять позади. После этого артисты обнялись.

Ранее мы сообщали о том, чем запомнилось шоу Сергея Лазарева в Петербурге.

Видео: YouTube / В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ