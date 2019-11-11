Трон, кабаре и летающий мотоцикл: чем запомнилось шоу Сергея Лазарева в "Юбилейном"

Сергей Лазарев устроил для фанатов грандиозное шоу на сцене "Юбилейного". Концерт стал 99-м в рамках гастрольного N-tour.

Популярный российский певец и дважды участник Евровидения Сергей Лазарев устроил для фанатов грандиозное шоу на сцене "Юбилейного".

Поклонники смогли увидеть музыканта в образе Папы Римского, спускающегося на сцену на троне, на летающем мотоцикле, в золоте и перьях.

Очень сложное шоу технически, потому что очень много выезжает, выкатывается, летает. Все службы сработали на 100 процентов. Дело в том, что подобные шоу по масштабу и по насыщенности в нашей стране мало кто делает. Сергей Лазарев, певец

Певец рассказал Piter TV, как проходила подготовка к такому масштабному шоу в короткие сроки.

За кулисами работает большая команда, на сцене работает много человек. И слаженность команды позволяет делать такие красочные шоу. Двух дней, сколько мы имели возможность здесь быть, конечно, недостаточно. Действительно, сегодня практически никто не спал. Я лично до четырех утра был на площадке. Сергей Лазарев, певец

Ранее мы публиковали интервью, в котором певец объяснил, почему для выхода на сцену выбрал образ Папы Римского.

Фото и видео: Piter.TV