Сергей Лазарев рассказал, почему выбрал образ Папы Римского на концерте

Сергей Лазарев рассказал, почему вышел на сцену Петербурга в образе Папы Римского. Эффектный выход произвел впечатление на петербуржцев. Оказалось, что такой образ был выбран не случайно.

Во-первых, это образ папы. Молодой папа, коим я и являюсь. Если вы наблюдали, то вы видели, что в шоу очень много отсылок к сыну. Вообще шоу посвящено сыну, татуировка N. Я фанат этого сериала, а также это игра слов.

Сергей Лазарев, певец