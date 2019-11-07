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Сергей Лазарев рассказал, почему выбрал образ Папы Римского на концерте

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Piter.TV побывал на концерте популярного исполнителя.

Сергей Лазарев рассказал, почему вышел на сцену Петербурга в образе Папы Римского. Эффектный выход произвел впечатление на петербуржцев. Оказалось, что такой образ был выбран не случайно.

Во-первых, это образ папы. Молодой папа, коим я и являюсь. Если вы наблюдали, то вы видели, что в шоу очень много отсылок к сыну. Вообще шоу посвящено сыну, татуировка N. Я фанат этого сериала, а также это игра слов.

Сергей Лазарев, певец

Концерт Сергея Лазарева прошел 6 ноября в СК "Юбилейный". Piter.TV готовит большой репортаж с мероприятия.

Фото: lazarevsergey, Instagram

Видео: Piter.TV

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Категории: Репортажи, Интервью, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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