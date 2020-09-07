На Первом стартовал третий сезон шоу "Голос 60+"

На этот раз наставниками проекта стали Лев Лещенко, Гарик Сукачев, Тамара Гвердцители и Елена Ваенга.

В пятницу, 4 сентября, на Первом канале стартовал третий сезон проекта "Голос 60+". Из старожилов среди наставников остался лишь Лев Лещенко. Гарик Сукачев, Тамара Гвердцители и Елена Ваенга заняли красные кресла впервые.

Участниками нового сезона стали жители разных городов России, некоторые приехали даже из-за рубежа. В частности, свои силы на конкурсе решила попробовать 91-летняя Дина Ивановна. Она открыла в себе певческий талант лишь недавно, распевая песни в ванной.

Организаторы проекта позаботились о безопасности всех участников съемочной команды. Всех обязали соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

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Видео: Instagram / igorsukachev