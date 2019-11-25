Эмин Агаларов потребовал публичных извинений от Игоря Крутого

Композитор обвинил его во лжи.

Российский певец Эмин Агаларов ждет публичных извинений от композитора Игоря Крутого. В эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой "Алена, блин" Крутой обвинил его во лжи. Об этом пишет портал Super.

По словам композитора, пять лет назад Агаларов и Фадеев пошли против него при создании в России единой музыкальной премии. Они не хотели, чтобы Крутой был лидером проекта. По словам музыканта, Фадеев сказал про него: "А он что, пахан?", а Агаларов и вовсе оболгал его.

Эмин заявил, что Крутой взял на организацию премии 1,5 млн долларов. По словам композитора, это абсолютная ложь.

В свою очередь Агаларов назвал обвинения Крутого необоснованными. Певец признался, что узнал о себе очень много "интересных подробностей" от человека, которого знает более 25 лет и с которым дружит семьями более 20 лет. По словам Агаларова, он понес финансовые потери, которые никто ему не возместил. Бюджет премии составил 53 млн рублей.

"Я совершенно точно буду ждать публичных извинений", - отметил Эмин.

Ранее мы писали, что организаторов отбора на "Детское Евровидение" обвинили в подтасовке.

Фото: Instagram / eminofficial