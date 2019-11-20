Организаторов отбора на "Детское Евровидение" обвинили в подтасовке

Матери одного из участников показалось странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции.

Мать Рутгера Гарехта – одного из участников отбора на музыкальный конкурс "Детское Евровидение" – обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования. Женщине показалось странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции. Об этом сообщил "Пятый канал".

Как рассказала PR-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занимается отбором участников от России, Алена Мажарова, голосование состоит из двух этапов: зрительского и профессионального. В зрительском голосовании, действительно, победил Рутгер Гарехт. Однако при сложении с голосами жюри победителем оказалась 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Она и будет представлять страну на международном конкурсе.

Отец Рутгера Гарехта отметил, что баллы, которые поставили члены жюри, не раскрывались. Мужчина добавил, что его сын не сильно расстроился из-за проигрыша, и поздравил Софию с победой.

"Детское Евровидение" состоится 29 ноября в Варшаве. София Феськова выступит на конкурсе с песней "Мой новый день".

Ранее организаторы "Евровидения" назвали четыре сценария проведения конкурса.

Фото: ВКонтакте / ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 - ESCWORLDCLUB