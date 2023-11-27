Представительница Франции стала победителем Детского Евровидения–2023

По итогам голосования зрителей и жюри она набрала 228 баллов.

Представительница Франции Зои Клозу стала победителем Детского Евровидения–2023. Финал музыкального конкурса прошел 26 ноября в Ницце.

За победу в Детском Евровидении боролись участники из 16 стран. По итогам голосования зрителей и жюри 13-летняя Клозу набрала 228 баллов, заняв первое место. На втором месте расположилась Сандра Валеро из Испании, получившая 201 балл. Тройку лидеров замкнула группа Yan Girls из Армении – 180 баллов. Отметим, что победительница исполнила песню Coeur на родном языке. Таким образом, следующий конкурс также пройдет во Франции.

Ранее мы сообщали, что участница от Никарагуа стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная".

Видео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest