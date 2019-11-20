Победительницей Детского Евровидения-2020 стала исполнительница из Франции

Участница из России Софья Феськова заняла десятое место.

Представительница Франции Валентина Тронель стала победительницей Детского Евровидения-2020. 11-летняя девочка выступила с песней "J"imagine" ("Я представлю себе") и набрала 200 баллов от зрителей и жюри.

Второе место заняла исполнительница из Казахстана Каракат Башанова. В тройке лидеров также оказалась представительница Испании Солеа.

Участница из России Софья Феськова набрала 88 баллов и заняла десятое место. Юная артистка исполнила песню "Мой новый день".

Финал конкурса состоялся 29 ноября в Польше в формате телемоста. В нем приняли участие юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Баллы участникам выставляли члены профессионального жюри. На сайте конкурса также проходило зрительское голосование. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум трех понравившихся участников.

Ранее критик Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму.

Видео: Instagram / valentinaofficiel._