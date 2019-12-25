Критик Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму

Он заявил, что ради ярких постановок и необычных трюков приходится жертвовать живым пением.

Музыкальный критик Сергей Соседов встал на защиту звезд, которые выступают под фонограмму на шоу "Суперстар. Возвращение". По его словам, это вынужденная мера для артистов. Об этом пишет "Собеседник".

Первый выпуск программы вышел на телеканале НТВ 22 ноября и превзошел по рейтингам передачи Первого канала и "России 1". Однако многие зрители остались недовольны тем, что звезды поют под фонограмму.

Соседов объяснил, что в реальной жизни артисты снимают каждый свой клип в течение нескольких дней. Съемки всей программы занимают всего четыре часа. Ради ярких постановок и необычных трюков приходится жертвовать живым пением. Соседов также призвал не судить шоу по первому выпуску и пообещал зрителям множество сюрпризов от участников.

За звание "суперстара" сражаются восемь артистов, чьи имена гремели в 90-е годы. В их числе Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Николай Трубач, Ирина Шведова, Татьяна Иванова и Владимир Левкин.

Ранее критик Сергей Соседов ответил на угрозы Левкина на шоу "Суперстар".

Фото: ВКонтакте / Сергей Соседов