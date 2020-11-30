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Россиянка Татьяна Меженцева заняла седьмое место на "Детском Евровидении"

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В тройке лидеров - Армения, Польша и Франция.

12-летняя россиянка Татьяна Меженцева заняла седьмое место в конкурсе исполнителей песен "Детское Евровидение – 2021". Выступления участников проходили на сцене концертного зала La Seine Musicale в Париже. 

Победу в конкурсе одержала исполнительница из Армении Малена (224 балла), на втором месте – участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов). Замыкает тройку лидеров француз Энцо со 187 баллами. Россиянка исполнила песню Mon Ami ("Мой друг") и получила 124 очка.

Всего в финале конкурса приняли участие молодые исполнители из 19 государств.

Ранее вышел первый тизер сериала-приквела "Ведьмак: Происхождение".

Видео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest

 

Теги: детское евровидение, татьяна меженцева
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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