Россиянка Татьяна Меженцева заняла седьмое место на "Детском Евровидении"

12-летняя россиянка Татьяна Меженцева заняла седьмое место в конкурсе исполнителей песен "Детское Евровидение – 2021". Выступления участников проходили на сцене концертного зала La Seine Musicale в Париже.
Победу в конкурсе одержала исполнительница из Армении Малена (224 балла), на втором месте – участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов). Замыкает тройку лидеров француз Энцо со 187 баллами. Россиянка исполнила песню Mon Ami ("Мой друг") и получила 124 очка.
Всего в финале конкурса приняли участие молодые исполнители из 19 государств.
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Видео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest
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