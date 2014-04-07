Проект выйдет в свет в 2022 году.

Вышел первый тизер сериала-приквела "Ведьмак: Происхождение". Ролик доступен на YouTube-каналах. Накануне стриминговый сервис Netflix выпустил на онлайн-платформе второй сезон проекта. Сразу после этого разработчики разместили в соцсетях тизер игрового приквела. Известно, что эта работа расскажет фанатам о Сопряжении сфер.

Основные роли в сериале достались таким актерами как София Браун, Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О"Фуорейн. Проект курирует лично автор книжной серии про Ведьмака Анджей Сапковский. Премьера обещана создателями уже в следующем году. Однако точной официальной даты релиза пока нет.

В СМИ узнали о том, что действие новой картины развернется за 1200 лет до приключений Геральта. Будут показаны последствия катаклизма, который и привел к созданию ведьмаков. В сериале запланированы шесть эпизодов.Шоураннером проекта выступит сценарист одного из эпизодов "Ведьмака" Деклан де Барра.

Опубликована сцена битвы Геральта с гигантской сороконожкой из второго сезона "Ведьмака".

Фото и видео: YouTube / HollyTrailer Network