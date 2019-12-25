Организаторы "Евровидения" назвали четыре сценария проведения конкурса

Выбор окончательного варианта будет сделан в начале 2021 года.

Организаторы "Евровидения", который состоится в Роттердаме в 2021 году, назвали четыре сценария проведения конкурса. Первый вариант развития событий предусматривает традиционный формат конкурса. К нему могут быть приглашены все делегации и заявленные артисты.

Второй вариант мероприятия ограничен соблюдением социального дистанцирования. Делегации из стран будут приниматься в урезанном составе. В таком формате будет меньше возможностей для размещения зрителей, для аудитории будет создана новая схема рассадки.

Третий вариант - проведение конкурса с ограничениями по поездкам. Предположительно, отдельные делегаты не смогут прибыть в Роттердам из-за запрета на въезд. В связи с этим артистам разрешат выступать у себя в стране, но при живой трансляции.

Четвертым вариантом организаторы рассматривают проведение "Евровидения" в изоляции. В этом случае каждый участник будет выступать в своей стране. Окончательный выбор формата проведения конкурса будет сделан в первые месяцы 2021 года.

Певица из Петербурга прошла в финал отбора на "Детское Евровидение - 2020".