Певица из Петербурга прошла в финал отбора на "Детское Евровидение - 2020"

Всего в заключительную часть этапа прошли 11 участников.

В Академии Игоря Крутого назвали имена финалистов российского отбора на "Детское Евровидение – 2020". В заключительную часть этапа прошли 11 участников. В их числе 11-летняя певица из Петербурга София Феськова.

На национальный тур международного конкурса детской песни было подано более 100 заявок. В отборе могли принять участие исполнители от 9 до 14 лет.

Кроме Софии Феськовой в финал вышли москвичи Арсений Слесарев, Артём Морозов, Геннадий Перевердиев, дуэт Сергея Филина и Вероники Литовченко. Также за шанс представить Россию на конкурсе поборются Артём Фокин из Севастополя, София Кирсенко из Симферополя, София Шкепу из Ярославля, Рутгер Гарехт из Оренбурга, дуэт "ЛитлZ" и Софья Туманова из Новосибирска.

Голосование будет проходить с 16 по 24 сентября на официальном сайте "Детского Евровидения". Имя участника от России будет объявлено 25 сентября по итогам голосования интернет-зрителей и жюри. Сам конкурс состоится 29 ноября.

Ранее мы писали, что Юрий Быков в октябре начнет съемки нового фильма "Хозяин".

Видео: YouTube / София Феськова