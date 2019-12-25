Петербурженка представит Россию на детском "Евровидении"

Событие пройдет в столице Польши 29 ноября этого года.

Стало известно имя представителя от России, который отправится на музыкальный конкурс "Junior Eurovision", который состоится в Варшаве 29 ноября. Участницей международного конкурса станет петербурженка Софья Феськова с песней "Мой новый день", которая с ней прошла в финал национального отбора.

11-летняя девочка ранее участвовала в шоу "Голос.Дети", но не прошла прослушивания. В национальном отборе на детское "Евровидение" приняли участие 11 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Соперниками Софьи в топ-3 финала были Рутгер Гарехт и София Шкёпу.

В течение недели на официальном сайте "Детского Евровидения–2020" за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса.

Фото: предоставлено PR службой конкурса