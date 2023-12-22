Агаларов: стройка подобного "Крокусу" зала потребует $150 млн

Эмин Агаларов рассказал об ущербе после трагедии.

Строительство подобного "Крокус сити холлу" концертного зала на территории Московской области потребует не меньше 150 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал сын владельца компании Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов в интервью для телеканала "Россия-24". Специалист уточнил, что страховка покроет лишь несколько процентов от общей суммы ущерба, нанесенного зданию. Речь идет примерно об одно тридцатой или одной сороковой.

Насколько я помню, построить "Крокус сити холл" 15 лет назад Аразу Агаларову, моему отцу стоило порядка 70 миллионов долларов. Сегодня, я думаю, что меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно. Эмин Агаларов, эксперт

Эмин Агаларов: нужно пересмотреть законы в связи с терактом в "Крокусе".

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