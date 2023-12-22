Эмин Агаларов: нужно пересмотреть законы в связи с терактом в "Крокусе"

Эмин Агаларов рассказал о том, что сотрудники действовали в рамках правовой основы страны.

Сын владельца компании Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов считает, что нужно пересмотреть российское законодательство в вопросе работы охраны в связи с произошедшим терактом в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире телеканала "Россия-24".

В свете того, что случилось, наверное, это то, что нужно в законодательстве пересмотреть. Но мы действовали в рамках той базы, которую мы имели на тот момент. Эмин Агаларов, эксперт

Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед началом выступления музыкальной группы "Пикник" в "Крокус сити холле". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, которые расстреляли людей в упор. Они также бросили внутрь помещения зажигательные шашки.

Российские артисты записали альбом для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе".

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live